Troina nasce la nuova Consulta | giovani al comando del futuro

Sabato scorso, nell’aula consiliare di Troina, si è svolta un’assemblea per eleggere i nuovi membri della Consulta giovanile locale. Al termine dei lavori, sono stati nominati i nuovi vertici che avranno il compito di rappresentare e coordinare le iniziative rivolte ai giovani della città. La riunione ha visto la partecipazione di diversi giovani interessati a contribuire alle attività amministrative e sociali del territorio.

Sabato scorso, all’interno dell’aula consiliare di Troina, si è conclusa l’assemblea che ha definito i nuovi vertici della Consulta giovanile locale. Martina Ruberto è stata scelta per guidare l’organismo in qualità di presidente, avendo al suo fianco Giulia Cantagallo nel ruolo di vicepresidente. L’ufficio di presidenza si completa con Antonio Leanza come segretario e Antonio Amata nella funzione di vice segretario, mentre il gruppo direttivo vede la partecipazione di Luigi Sambuco, Chiara Palmigiano, Alice Calabrese, Silvestro Schillaci, Rachele Calabrese e Giuseppe Trovato Agnesa. Nuovi volti e regole per la rappresentanza giovanile nel comune troinese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Troina, nasce la nuova Consulta: giovani al comando del futuro Notizie correlate Garda: nasce la nuova Consulta per salvare pesci e biodiversitàLe acque del Lago di Garda affrontano una fase di trasformazione gestionale decisiva, con la nascita di un nuovo organismo interregionale che... Campania, nasce la nuova Consulta della Protezione Civile: più voce ai volontariLa Giunta regionale sblocca l'organismo che prende il posto del vecchio comitato ormai scaduto.