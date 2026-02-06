Bocce sedicesima edizione alla memoria di Carlo Giovannelli Trofeo Ancona 2000 In gara il meglio d’Italia

Un fine settimana di bocce ha animato la provincia di Ancona con tre competizioni nazionali. Tra queste si è disputata la sedicesima edizione del trofeo Ancona 2000, dedicata alla memoria di Carlo Giovannelli. In campo il meglio d’Italia, con atleti che hanno dato il massimo su ogni tiro. La gara ha attirato appassionati e curiosi, creando un’atmosfera di grande entusiasmo.

Straordinario fine settimana di bocce in provincia di Ancona con tre gare nazionali, tra maschile e femminile. Nel maschile ad Ancona si è disputata una competizione per il ranking d'alto livello. Doppia tra le donne, a Loreto e Jesi, con tutte le migliori atlete d'Italia. Il massimo alla Bocciofila Ancona 2000 del presidente Claudio Buscarini. In campo i migliori atleti d'Italia nella 25esima edizione del Trofeo Ancona 2000, la 16esima dedicata alla memoria di Carlo Giovannelli. Agli ordini della direttrice di gara Jenny Bartolacci si sono presentati in 94 giocatori. Vittoria a Luca Brutti (Trevana) per 10-7 sul giovane sardo Alessio Frongia (Sassari).

