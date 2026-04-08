Tanti testimonial per una super Camminata dell' amicizia | ecco il programma della 51° edizione

Sabato 12 aprile si svolgerà a Bosisio Parini la 51ª edizione della Camminata dell’Amicizia, un evento che coinvolge numerosi volontari del Gruppo Amici. La manifestazione quest’anno celebra anche l’ottantesimo anniversario della Nostra, confermandosi come un appuntamento consolidato nel territorio. Numerosi testimonial prenderanno parte alla camminata, contribuendo a rendere questa edizione particolarmente significativa. Il programma dettagliato dell’evento è stato definito nei giorni precedenti dai volontari responsabili.

È tutto pronto per l’edizione numero 51 della Camminata dell’Amicizia, che si terrà a Bosisio Parini domenica 12 aprile: i volontari del Gruppo Amici procedono con gli ultimi dettagli di una manifestazione che quest’anno ha un significato speciale, perché festeggia l’ottantesimo della Nostra. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Ieri siamo stati invitati al compleanno di Luca Grilli e tra i tanti partecipanti, abbiamo incontrato anche Laura Chiatti, nostra super testimonial del progetto Umbria 4 Deaf Auguri ancora Luca e grazie dell'invito! #Inclusione #Umbria - facebook.com facebook