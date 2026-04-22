Trinitapoli | il 25 aprile scopri i segreti degli Ipogei e Ramsar

Il 25 aprile, il Parco Archeologico degli Ipogei e la Casa di Ramsar saranno aperti al pubblico con visite guidate rivolte a famiglie, cittadini e visitatori. L'iniziativa permette di scoprire i segreti di questi siti, offrendo l’opportunità di esplorare le strutture sotterranee e conoscere le caratteristiche dell’area protetta. L’evento si svolgerà durante la giornata, con accesso gratuito e percorsi dedicati a tutte le età.

Il 25 aprile prossimo, il Parco Archeologico degli Ipogei e la Casa di Ramsar apriranno le loro porte con un programma di visite guidate dedicate a famiglie, cittadini e visitatori. L’iniziativa, che riceve il patrocinio del Comune, permetterà di esplorare i siti archeologici di Trinitapoli attraverso percorsi curati da guide specializzate che intrecciano narrazioni storiche, ambientali e legate alla memoria locale. Un ponte tra memoria storica e valorizzazione territoriale. L’opportunità offerta dal Parco Archeologico degli Ipogei e dalla Casa di Ramsar non è una semplice apertura straordinaria, ma un tentativo strutturato di trasformare una ricorrenza civile in un momento di connessione profonda con le radici del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Argomenti più discussi: 25 aprile tra archeologia e natura, visite guidate agli Ipogei; Linee telefoniche del comune isolate a causa di un guasto; Questa sera incontro online con l’autrice Antonella Colonna Vilasi al centro culturale Lacarvella.

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