Cremona | il 1° maggio scopri i segreti del monastero di San Sigismondo

Il monastero di San Sigismondo a Cremona sarà aperto al pubblico il primo maggio, offrendo l’opportunità di visitare aree normalmente chiuse al pubblico. La visita consentirà di esplorare spazi che solitamente sono riservati alla clausura, offrendo un’occasione speciale di conoscere da vicino questo complesso monastico. L’evento rappresenta un’unica possibilità di scoprire i segreti e gli ambienti nascosti del monastero.

Il complesso monastico di San Sigismondo a Cremona si aprirà straordinariamente al pubblico venerdì 1° maggio, permettendo l’accesso a spazi solitamente riservati alla clausura. L’iniziativa, promossa dall’associazione Amici del Monastero di San Sigismondo, si svolgerà con aperture programmate nelle fasce orarie dalle 9:00 alle 10:30 e dalle 14:00 alle 17:30, offrendo visite guidate della durata di circa 45 minuti con partenze ogni 15 minuti senza necessità di prenotazione. Un modello di gestione partecipativa tra tradizione e territorio. L’apertura del monastero domenicano rappresenta un esempio significativo di come il patrimonio storico lombardo possa rigenerarsi attraverso la collaborazione tra enti locali e associazioni di volontariato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona: il 1° maggio scopri i segreti del monastero di San Sigismondo Notizie correlate Scopri il monastero medievale che racchiude tre culture in un soloTra le colline orientali di Soria, in Spagna, si nasconde un gioiello medievale che sfida il tempo: il Monastero di San Juan de Duero. Scopri i segreti del pollice verdeIKEA Pisa organizza un workshop con consigli su come curare al meglio le tue piante. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il 1° maggio apertura del complesso di San Sigismondo compresa la sagrestia con il dipinto restaurato del Sabbioneta; Festa Medievale di San Sigismondo; La piazza di Rivolta d’Adda ritorna al Medioevo; Derovere, aprile chiama e gli gnocchi rispondono: al via la 41esima edizione della Sagra dello Gnocco. Dal 24 aprile al 3 maggio tutti a tavola con gnocchi e altre specialità. Il Primo Maggio il complesso di San Sigismondo apre le porte ai visitatoriVenerdì 1° maggio (ore 9-10.30 e 14-17.30), il complesso cremonese di San Sigismondo aprirà le sue porte, consentendo straordinariamente ... cremonaoggi.it Apertura straordinaria del complesso di San SigismondoVenerdì 1° maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 10:30 e dalle ore 14 alle ore 17:30, il complesso cremonese di San Sigismondo aprirà le sue porte consentendo straordinariamente di accedere anche agli ... laprovinciacr.it Bernardino Campi, Santa Cecilia e Santa Caterina d’Alessandria, 1566, olio su tela, Chiesa di San Sigismondo, Cremona. Il quadro raffigura la Santa titolare della Cappella a lei dedicata in San Sigismondo, seduta all'organo, con santa Caterina d'Alessandria - facebook.com facebook