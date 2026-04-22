Stomp torna al Rossetti tra acrobazie e sonorità contemporanee

Stomp tornerà al Politeama Rossetti tra il 22 e il 26 aprile, portando sul palco i suoi classici numeri con bidoni della spazzatura e scope, insieme a nuove esibizioni. Lo spettacolo, creato da Luke Cresswell e Steve McNicholas, presenta acrobazie e sonorità contemporanee, coinvolgendo il pubblico con performance che combinano ritmo e movimento. La rassegna si inserisce nel calendario di eventi artistici della stagione teatrale.

Stomp ritorna al Politeama Rossetti dal 22 al 26 aprile. Il noto spettacolo di Luke Cresswell e Steve McNicholas offrirà di nuovo a Trieste i brani che hanno fatto la storia del gruppo: il “concerto” dei bidoni della spazzatura, e il numero delle scope, ma anche nuove performance. Ecco allora.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Acrobazie stratosferiche al Rossetti: torna dopo 10 anni il Cirque EloizeLa presenza di show legati in qualche modo al mondo del circo e alle sue più attuali declinazioni fa riferimento a una linea che il Teatro Stabile... Stefano Bollani torna al Rossetti: a maggio il "Piano solo"Era il 17 febbraio 2025 quando Euritmica proponeva al Rossetti di Trieste – nell’ambito del progetto/residenza Ponte a Nordest (all’interno del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: STOMP torna al Rossetti; STOMP torna a Trieste: ritmo, energia e spettacolo al Politeama Rossetti; Eventi – mercoledì 22 Aprile 2026; Trieste, la bellezza accessibile a tutti degli Stomp sul palco del Rossetti. Stomp torna a Roma: la vita quotidiana diventa ritmo al Teatro OlimpicoIl gruppo britannico Stomp torna a Roma, esibendosi dal 14 al 19 aprile al Teatro Olimpico. La compagnia presenta la sua miscela di ritmo, percussioni, danza e spettacolo, usando oggetti quotidiani co ... it.blastingnews.com STOMP torna al Teatro Olimpico di Roma con i suoi ritmi travolgentiRoma, 3 apr. (askanews) - Dopo il successo del 2024, Accademia Filarmonica Romana e Teatro Olimpico ospitano nuovamente STOMP, la celebre compagnia britannica diventata un vero e proprio fenomeno ... quotidiano.net “STOMP: LO SPETTACOLO-ICONA DI LUKE CRESSWELL E STEVE MCNICHOLAS – RITORNA A TRIESTE, OSPITE DEL TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Ritorna al Politeama Rossetti STOMP: dal 22 al 26 aprile il capolavoro di Luke Cress - facebook.com facebook Stomp, l’arte dei bidoni: trent’anni a tutta musica con gli oggetti quotidiani roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com