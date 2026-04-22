Tribunale la girandola dei presidenti ?vicari? | Un ufficio senza guida

Il Tribunale di Napoli, il più grande d’Italia, continuerà a essere senza un presidente ufficiale ancora per alcuni mesi. La nomina del nuovo presidente, infatti, non è ancora stata effettuata e l’ufficio rimane vacante. La situazione ha portato a una gestione temporanea senza una guida stabile, creando incertezza tra gli addetti ai lavori. La carenza di un presidente si protrae da tempo, lasciando il palazzo di giustizia senza una figura di riferimento stabile.

È destinato a rimanere acefalo ancora per qualche mese il Tribunale di Napoli. La nomina del nuovo presidente del Palazzo di giustizia più grande d’Italia arriverà non prima della parentesi estiva. Al momento non c’è una data in commissione del Csm, si attende la definizione del presidente di Corte di Appello di Bari, poi ci sarà la valutazione delle richieste avanzate per gli uffici di piazza Cenni. Strano caso, quello del Tribunale di Napoli, finito alcune settimane fa addirittura al centro del dibattito politico giudiziario nella concitata fase elettorale in vista del referendum sulla riforma Nordio. I fatti Proviamo a capirci qualcosa:...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Tribunale, la girandola dei presidenti ?vicari?: «Un ufficio senza guida» Notizie correlate Egidio Bernava alla guida della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei ConservatoriEgidio Bernava Morante, presidente del Conservatorio “Corelli” di Messina, è stato eletto questo pomeriggio, presidente della Conferenza Nazionale... LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: inizia la girandola dei pit-stop. Piastri resiste con RussellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22° giro/53 INCIDENTE PER BEARMAN! Safety Car, questo è un vantaggio per Antonelli e Hamilton, perché si...