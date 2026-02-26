Egidio Bernava alla guida della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori
Oggi si è svolta l'elezione del nuovo presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori italiani. Alla guida del gruppo è stato scelto un rappresentante del Conservatorio “Corelli” di Messina, noto per il suo ruolo di leadership nel settore musicale. La nomina segna un passaggio importante per la rete dei conservatori nel nostro paese.
Egidio Bernava Morante, presidente del Conservatorio “Corelli” di Messina, è stato eletto questo pomeriggio, presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori italiani.Il Dott. Bernava Morante, succede all’Avv. Ivano Iai, Presidente del Conservatorio di Sassari, è stato eletto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
