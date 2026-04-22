A Treviso, le segnalazioni di malattie legate al lavoro sono quasi raddoppiate in quattro anni. I dati mostrano un aumento consistente dei casi riconosciuti come malattie professionali nel territorio, mentre i riconoscimenti ufficiali sono diminuiti. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla tutela della salute dei lavoratori e sulla corretta gestione delle denunce nel sistema sanitario locale.

Un quadro preoccupante emerge dal sistema di tutela della salute nei luoghi di lavoro in provincia di Treviso, dove le segnalazioni di malattie professionali hanno subito un’impennata quasi del doppio nell’arco di un quadriennio. I dati aggiornati a luglio 2025 delineano una realtà in cui, a fronte di un aumento delle patologie rilevate, si assiste a una contrazione drastica dei riconoscimenti ufficiali, mettendo sotto pressione il sistema di assistenza ai lavoratori. Analizzando i numeri della Marca, il balzo delle diagnosi legate alle mansioni lavorative è evidente: si è passati dalle 499 segnalazioni registrate nel 2020 alle 922 del 2024. Il trend non accenna a fermarsi, poiché solo nella prima parte del 2025, con il conteggio fermo a luglio, le denunce sono già giunte a quota 518.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso, malattie sul lavoro al doppio: crollano i riconoscimenti

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