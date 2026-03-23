Sono quasi le 11.30 di martedì 17 marzo all’ospedale San Paolo: secondo piano, blocco B, corridoio Est dove c’è la Dialisi ed è lì che da novembre lavora Giulia, infermiera di 32 anni. Il suo compagno Ciro Guacci, infermiere in Emodinamica al meno 2, ha una visita al sesto piano e si ferma per fare pausa insieme: “Dovevamo scambiarci le chiavi della macchina, organizzarci per la giornata, abbiamo una bimba piccola”. Si spostano sul ballatoio delle scale antincendio, utilizzate dal personale, ad esempio i rianimatori che intervengono nei reparti se c’è un’emergenza. La ricostruzione Non c’è nessun divieto d’accesso sulla porta, dietro la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente sul lavoro al San Paolo: quintali di cartongesso (del cantiere) crollano sulle gambe di un’infermiera

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