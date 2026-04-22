Un uomo a Trento ha aggredito un medico di famiglia dopo aver ricevuto una prescrizione di malattia ritenuta insufficiente. Durante l'episodio, ha colpito il professionista e ha rotto la chiave dello studio mentre cercava di allontanarlo. L'aggressione si è verificata in un momento di tensione tra i due, senza ulteriori dettagli sulle ragioni specifiche dell'alterco.

I giorni di malattia prescritti non erano abbastanza. Per questo, al termine della visita, un uomo si è alzato dalla sedia e ha aggredito il suo medico di famiglia, nonostante più volte lui gli avesse prima chiesto e poi intimato di lasciare lo studio. È accaduto a Trento nel pomeriggio di martedì 21 aprile., A denunciare i fatti è stato Nicola Paoli, segretario del Sindacato dei medici italiani del Trentino. Dopo che il medico di famiglia gli aveva prescritto una terapia, l'uomo si sarebbe infatti rifiutato di andarsene pretendendo che gli venissero aumentati i giorni di malattia. "Incurante dell'invito a lasciare lo studio, l'uomo ha dato in escandescenze", ha raccontato Paoli.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trento, il medico di famiglia non gli prescrive abbastanza giorni di malattia: lui lo malmena

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