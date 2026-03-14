Sport over 60 | il medico prescrive movimento come farmaco

Il medico-fisiatra Andrea Bernetti, professore all’Università del Salento e segretario generale della Simfer, afferma che l’attività fisica per le persone oltre i sessant’anni non è semplicemente un suggerimento, ma una vera e propria prescrizione medica. Secondo Bernetti, il movimento rappresenta un elemento fondamentale per questa fascia di età, che deve essere integrato nella cura e nella prevenzione.

Il medico-fisiatra Andrea Bernetti, professore dell’Università del Salento e segretario generale della Simfer, indica che l’attività fisica per gli over 60 non è solo un consiglio generico ma una prescrizione medica necessaria. L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il movimento come priorità assoluta per preservare l’autonomia e ridurre il carico delle malattie croniche nella popolazione anziana lombarda. Praticare sport in gruppo riduce l’isolamento sociale e contrasta i sintomi depressivi grazie al rilascio di endorfine. La regione Lombardia conta su un numero crescente di senior che cercano di ricominciare ad allenarsi con l’arrivo della pensione o che desiderano mantenere uno stile di vita attivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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