Treni alta velocità linea Roma-Firenze riapre tratta Orte-Tiburtina dopo lavori

Alle sei di questa mattina è ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze nel tratto tra Orte e Roma Tiburtina. La sospensione dei servizi, iniziata a mezzanotte di sabato 11 aprile, è terminata dopo alcuni lavori di manutenzione. La tratta è tornata operativa senza ulteriori interruzioni, consentendo il normale passaggio dei treni sull’intera linea. La circolazione sulla linea ad alta velocità tra Roma e Firenze non è stata coinvolta.

È ripresa regolarmente questa mattina alle ore 6:00 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze convenzionale, nel tratto compreso tra Orte e Roma Tiburtina, dopo la sospensione avviata dalla mezzanotte di sabato 11 aprile. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana, spiegando che l’interruzione era necessaria per consentire importanti interventi tecnologici. Al centro dei lavori l’attivazione dell’ ERTMS (European Rail Traffic Management System), il più avanzato sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni, progettato per aumentare gli standard di sicurezza e ottimizzare la gestione del traffico ferroviario. Proseguono i lavori sulla linea AV Roma-Firenze.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Treni alta velocità linea Roma-Firenze, riapre tratta Orte-Tiburtina dopo lavori Treni, ancora disagi sull’Alta Velocità: riparte la linea tra Orte e Roma TiburtinaSospesa fino alle 15 la circolazione sulla Roma-Firenze per lavori legati all’attivazione dell’Ertms. Roma-Firenze, stop all’alta velocità per i lavori sulla tratta: ecco quando. I treni sospesiRoma, 10 aprile 2026 – Stop ai treni dell’Alta Velocità tra Roma e Firenze dalla mezzanotte di questa sera fino alle ore 15 di domenica 12 aprile.