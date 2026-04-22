Tremila euro a sera buste escort | i bonifici dei calciatori per la Milano che non dorme mai e l' agenzia al centro di tutto

Nelle indagini che coinvolgono alcuni calciatori, sono stati trovati bonifici di circa tremila euro a sera, legati a pagamenti attraverso buste e escort. Le transazioni sono state analizzate nel contesto di un’agenzia specializzata in servizi di lusso, definita sul sito come simbolo dell’ospitalità esclusiva a Milano. La città viene descritta come un luogo di vita notturna intensa e di attività di alto livello.

“Emblema dell'ospitalità esclusiva e dei servizi di lusso su misura a Milano”. Così, sul sito ufficiale, si presenta la Ma.de Luxury Concierge, la società di organizzazione eventi finita al centro di un'inchiesta per sfruttamento della prostituzione per alcune serate nei luoghi simbolo della.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Caso escort: almeno 70 calciatori anche di Inter, Milan e Juventus coinvolti nelle serate milanesi. Bonifici per 450mila euro su Revolut e conti degli arrestatiSono almeno settanta i calciatori che hanno partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanesi MA.

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Tremila euro a sera, buste, escort: i bonifici dei calciatori per la Milano che non dorme mai e l'agenzia al centro di tuttoNell'inchiesta della procura sulla prostituzione, molti pagamenti approdati sui conti correnti degli indagati provengono da calciatori. Al centro c'è l'agenzia, Ma.de, che si occupava di organizzare ... milanotoday.it

Repubblica: Tremila euro per una notte così si divertivano i calciatori E l’escort disse: sono incintaUn sistema esclusivo, costoso e riservato a pochi. È quello emerso dall’inchiesta della Procura di Milano, raccontata da La Repubblica, che svela un mondo fatto di serate di lusso, escort e clienti fa ... ilovepalermocalcio.com

Hanno rubato quasi tremila euro di merce da un supermercato, ma i carabinieri di Gorgonzola li hanno fermati e arrestati. https://www.settimanaleradar.it/gorgonzola/rubano-quasi-tremila-euro-di-merce-da-un-supermercato-due-uomini-in-carcere/ facebook