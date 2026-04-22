Tredici treni in più da e per Venezia nelle giornate festive di primavera

Durante le festività primaverili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno 2026, Trenitalia ha aggiunto tredici treni in più al servizio da e per Venezia Santa Lucia. La modifica riguarda l’offerta ferroviaria nelle giornate di festa e interessa le corse che collegano la città ai principali punti di origine e destinazione nel territorio regionale. La decisione è stata comunicata dal servizio Regionale Veneto di Trenitalia.

In occasione delle festività primaverili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno 2026, il Regionale Veneto di Trenitalia (Gruppo FS) ha predisposto un potenziamento dell’offerta ferroviaria da e per Venezia Santa Lucia. L'intento è agevolare gli spostamenti dei viaggiatori nelle giornate che.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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