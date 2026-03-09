Dove andare nelle Marche per le Giornate Fai Primavera 2026 | 3 luoghi da non perdere

Il 21 e 22 marzo nelle Marche si svolgono le Giornate Fai Primavera 2026, durante le quali palazzi storici, monasteri, teatri, centri di ricerca, giardini e borghi saranno aperti al pubblico grazie all'impegno dei volontari. In queste due giornate, molte di queste strutture saranno visitabili eccezionalmente, offrendo l'opportunità di scoprire luoghi spesso chiusi al pubblico durante tutto l'anno.

Tornano anche quest’anno le Giornate Fai di Primavera, l’appuntamento più atteso dedicato alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Sabato 21 e domenica 22 marzo la manifestazione organizzata dal Fondo per l’Ambiente Italiano celebrerà la sua 34esima edizione, con centinaia di luoghi aperti in tutta Italia: palazzi storici, castelli, monasteri, teatri, centri di ricerca, borghi e giardini che per un weekend diventeranno visitabili grazie all’impegno di migliaia di volontari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

