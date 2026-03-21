Dieci posti da visitare nelle Giornate FAI di Primavera
Durante le Giornate FAI di Primavera, si possono visitare dieci località tra cui la Lanterna di Genova, un edificio storico che in passato era una colonia di epoca fascista e che ora sarà trasformata in un centro universitario. Sono aperti anche altri siti di interesse storico e culturale, offrendo l’opportunità di scoprire luoghi spesso chiusi al pubblico durante l’anno.
La Lanterna di Genova, un'ex colonia di epoca fascista che diventerà un centro universitario e lo stadio Maradona a Napoli, tra gli altri Sabato 21 e domenica 22 marzo quasi ottocento luoghi poco noti o solitamente non accessibili si potranno visitare grazie alla 34esima edizione delle Giornate FAI di Primavera. Da anni il Fondo per l’Ambiente Italiano apre al pubblico palazzi, ville e luoghi di culto, ma anche teatri, beni in restauro o aree naturali con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. Le visite sono a contributo libero, alcune su prenotazione e una piccola parte ad accesso riservato per le persone iscritte. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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