Un uomo è deceduto dopo aver trascorso una settimana in ospedale, a seguito di un incidente avvenuto martedì scorso mentre era in bicicletta. La vittima, un intagliatore di professione, era stata travolta da un veicolo e aveva riportato gravi ferite. Nonostante i tentativi di salvarlo, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso avvenuto domenica. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica da parte delle forze dell’ordine.

Bergamo, 22 aprile 2026 – Se n’è andato dopo un settimana di lotta fra la vita e la morte, travolto mentre si trovava sulla sua bicicletta nella serata di martedì scorso, il 14 aprile. Ermenegildo Leidi, conosciuto da tutti come Gildo, aveva 79 anni. Lavorava ancora, nella sua bottega di intagliatore del legno in via Previtali, nel quartiere fra la sede universitaria, la stazione ferroviaria e la Malpensata. Una zona dove in molti lo conoscevano e lo apprezzavano per le sue opere. L’incidente. Martedì 14 aprile, verso le 19.30, Leidi stava pedalando quando, alla rotonda fra via Autostrada e via Carnovali, è stato colpito da un’auto. Dopo l’urto il ciclista è finito a terra, venendo subito soccorso e portato in ospedale, al Papa Giovanni XXIII.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolto in bici, muore dopo una settimana: addio all’intagliatore Gildo Leidi

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