Travolti dalla meraviglia | la forza dell' emozione protagonista da ArtTime

La galleria ARTtime di Udine si prepara ad aprire una nuova mostra collettiva internazionale dedicata alla Meraviglia. L'esposizione, che sarà visitabile a breve, riunisce opere di artisti provenienti da diversi paesi e si focalizza sulla rappresentazione delle emozioni che questa sensazione suscita. La rassegna si inserisce nel continuo fermento della galleria, nota per le sue esposizioni di arte contemporanea e per il suo ruolo di promotrice di eventi artistici di livello internazionale.

ARTtime, il suo nome in ambito artistico è sinonimo di moto perpetuo: la dinamica galleria udinese è pronta infatti a presentare una nuova mostra collettiva internazionale, che avrà come protagonista assoluta la Meraviglia. Venerdì 24 aprile alle ore 15:30 apre i battenti l'esposizione “Travolti.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate La forza dell’autenticità. Tintilia, protagonista del territorioPiccolo, appartato, eppure il Molise, proprio nella sua dimensione marginale, custodisce alcune delle espressioni più autentiche e riconoscibili del... Riapre il Teatro simbolo del sisma: emozione e meraviglia a L’Aquila oggiL'Aquila - Dopo anni di ricostruzione e attesa, il Teatro San Filippo torna alla città: istituzioni e comunità celebrano un luogo identitario simbolo...