La forza dell’autenticità Tintilia protagonista del territorio

Il Molise, regione piccola e poco popolosa, si distingue nel panorama enologico nazionale per alcune sue produzioni caratteristiche. Tra queste, la Tintilia si presenta come una delle varietà più rappresentative, coltivata principalmente in zone marginali e meno battute dal turismo. Nonostante la sua dimensione limitata, questa regione conserva tradizioni vitivinicole antiche che si riflettono nelle bottiglie prodotte. La produzione di Tintilia è tra le più note e apprezzate del territorio.

Piccolo, appartato, eppure il Molise, proprio nella sua dimensione marginale, custodisce alcune delle espressioni più autentiche e riconoscibili del panorama enologico nazionale. Al centro di questa identità c’è la Tintilia, vitigno simbolo di una regione che ha scelto la strada della qualità, mantenendo forte la tradizione di piccole aziende a conduzione famigliare. "Siamo una regione marginale, molti si avvicinano per curiosità", racconta Vincenzo Cianfagna, il cui Tintilia Sator 2020 è stato premiato con i Cinque grappoli di Bibenda. "La Tintilia o la apprezzi o non la ami: è molto d’impatto, ha una personalità decisa". Cianfagna descrive... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La forza dell’autenticità. Tintilia, protagonista del territorio Termoli, amore oltre le ferite: Maria celebra la forza e l’autenticità di Davide in un toccante messaggio di compleanno.Termoli, 15 febbraio 2026 – Un gesto di straordinaria intensità ha illuminato il 43° compleanno di Davide Staniscia, residente in zona. Teramo: 95% di affluenza, La Forza del Territorio vince con 5 seggiTeramo vive un momento di svolta politica con la composizione definitiva del nuovo Consiglio provinciale, eletto il 9 marzo 2026 attraverso una...