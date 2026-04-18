Dopo diversi anni di lavori e attesa, il Teatro San Filippo riapre a L’Aquila, simbolo della ricostruzione post-sisma. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno assistito all’inaugurazione di uno spazio culturale rimasto chiuso per molto tempo. L’intervento di restauro ha riguardato sia la struttura architettonica che gli interni, restituendo al pubblico un luogo storico della città.

L'Aquila - Dopo anni di ricostruzione e attesa, il Teatro San Filippo torna alla città: istituzioni e comunità celebrano un luogo identitario simbolo di cultura, memoria e rinascita Torna a vivere uno dei luoghi più rappresentativi della memoria cittadina: a L’Aquila riapre il Teatro San Filippo, spazio simbolo del sisma del 2009 e oggi restituito alla collettività come presidio culturale e sociale. Un momento carico di significato, che segna una nuova tappa nel percorso di ricostruzione e rilancio del capoluogo abruzzese. All’inaugurazione è intervenuto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha sottolineato il valore della riapertura come atto di riappropriazione collettiva e come passaggio fondamentale nella ricostruzione dell’identità culturale cittadina.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Riapre il Teatro simbolo del sisma: emozione e meraviglia a L’Aquila oggi

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