Durante una puntata su La7, un commentatore ha definito come una barzelletta il finanziamento destinato agli avvocati per i rimpatri dei migranti, affermando che si tratta dell’ennesima norma di cui si discute senza ottenere risultati concreti. Ha inoltre criticato questa misura come simbolo di un fallimento delle politiche migratorie adottate dal governo. La discussione si è concentrata sulla reale efficacia di queste iniziative legislative.

“I fondi agli avvocati per rimpatriare i migranti? Una barzelletta, è l’ennesima norma della quale si parla tanto e che non avrà alcun effetto. Ma voi conoscete un immigrato irregolare che è venuto in Italia rischiando la pelle e che se il suo avvocato gli dice ‘senti, il governo mi dà dei soldi perché ti auto-rimpatri’, gli direbbe che va bene? Semmai cambia avvocato e ne sceglie uno che difende i suoi interessi”. Lo ha detto ieri sera a Otto e mezzo, su La7, il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, in merito alla tanto discussa norma del decreto Sicurezza che prevede un contributo economico da 615 euro per gli avvocati che convincono i propri assistiti a tornare nel proprio Paese.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio: “Soldi agli avvocati per i rimpatri? Una barzelletta, dimostra il totale fallimento delle politiche migratorie di Meloni”. Su La7

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