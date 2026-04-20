Incentivi ai rimpatri dei migranti espulsi? Non è agli avvocati che andranno i soldi

Una recente norma che riguarda gli incentivi per il rimpatrio dei migranti espulsi ha suscitato discussioni e critiche. Secondo alcune fonti, ci sarebbero problemi nel testo della legge, che potrebbe essere stato scritto in modo impreciso o con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale. Tuttavia, le prime analisi indicano che la questione non ha effetti pratici significativi, lasciando inalterati gli aspetti principali del procedimento.

"Una tempesta in un bicchier d'acqua. La norma è scritta male, forse hanno usato Chatgpt. Ma non cambia assolutamente niente". Marco Eller è uno degli avvocati d'ufficio, iscritti all'albo speciale, che a Milano si occupa di assistere i migranti colpiti da provvedimento d'espulsione. Eller conosce bene realtà e pratica del diritto dell'immigrazione. E da 48 ore assiste incredulo all'ondata di indignazione suscitata in gran parte dell'avvocatura dall'emendamento approvato dalla maggioranza in Senato al decreto sicurezza: una norma che punterebbe a trasformare gli avvocati italiani in collaborazionisti prezzolati, pagati dal governo per agevolare l'espulsione dei clandestini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Incentivi ai rimpatri dei migranti espulsi? Non è agli avvocati che andranno i soldi" Minneapolis, negozi e caffetterie diventano centri di assistenza per immigrati dopo i raid dell’ICE Notizie correlate Incentivi agli avvocati per i rimpatri dei migranti, è bufera sul DI sicurezza: «A un passo dall’Ice». Il Consiglio forense si dissocia dalla normaNel giorno in cui la Lega raduna a Milano i Patrioti europei per la difesa dei confini, si accende lo scontro politico sul decreto sicurezza, che ha... Scontro sul decreto Sicurezza: premi agli avvocati che facilitano i rimpatri volontari dei migrantiContinua la polemica sul bonus di 615 euro agli avvocati per favorire il rimpatrio dei migranti, norma proposta da Fdi nel nuovo decreto Sicurezza,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri. Consiglio nazionale forense si dissocia; Dl Sicurezza, incentivi agli avvocati per i rimpatri. È bufera. Siamo a un passo dall'Ice di Trump; DI sicurezza, incentivi agli avvocati per i rimpatri dei migranti; Incentivi ai rimpatri, nuovo ruolo degli avvocati nel Decreto Sicurezza 2026. Cosa cambia per la gestione dei migranti. Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri. Consiglio nazionale forense si dissociaLeggi su Sky TG24 l'articolo Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri. Consiglio nazionale forense si dissocia ... tg24.sky.it Rimpatri, la maggioranza tira dritto sul decretoLa maggioranza tira dritta sul decreto dedicato ai rimpatri dei migranti, respingendo le richieste di correzione delle opposizioni ... vocealta.it Opi Trento: “Incentivi a studenti di Infermieristica Un passo importante. Ora focus su valorizzazione delle competenze e qualità delle cure”: Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Opi Trento. Opi Trento esprime vivo apprezzamento per l’approva - facebook.com facebook Incentivi agli avvocati per i rimpatri dei migranti, è bufera sul DI sicurezza: «A un passo dall'Ice». Il Consiglio forense si dissocia dalla norma x.com