Trasporti Alis | bene ementamento Ets proventi a decarbonizzazione e incentivi

Durante l'esame del decreto-legge Energia, è stato approvato un emendamento che modifica la destinazione dei proventi provenienti dal sistema di tassazione Ets e prevede incentivi per diverse modalità di trasporto. La notizia è stata comunicata da un'associazione di settore, che ha espresso soddisfazione per questa decisione. La misura riguarda specificamente l'uso delle risorse generate dalla tassazione e il sostegno a progetti di decarbonizzazione nel settore dei trasporti.

Roma, 28 mar. -(Adnkronos) - “Abbiamo appreso favorevolmente che, nel corso dell'esame del DL Energia, è stato approvato un importante emendamento relativo alla destinazione dei proventi del sistema di tassazione Ets e all'incentivazione delle varie modalità di trasporto. Tra le misure strategiche previste per il riequilibrio modale e il rafforzamento dell'intermodalità, rientrano nello specifico anche gli strumenti incentivanti Sea Modal Shift e Ferrobonus per i quali auspichiamo pertanto dal prossimo anno un aumento significativo delle dotazioni finanziarie. Questo risultato è un grande successo di Alis e del costante dialogo tra la nostra Associazione e le istituzioni competenti e dimostra infatti che, quando il sistema Paese lavora insieme, si possono ottenere scelte coraggiose e lungimiranti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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