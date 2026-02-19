Nuova sede per la guardia medica di Trecate

La guardia medica di Trecate si sposta in una nuova sede. L’Asl ha annunciato che, a partire dalle 20 di martedì 24 febbraio, il servizio di Continuità Assistenziale cambierà indirizzo. La struttura si trasferisce da via Arno 11 a via Rugiada 20, all’interno del nuovo poliambulatorio del Distretto area sud. La decisione mira a migliorare l’organizzazione e l’efficienza del servizio. I cittadini devono essere informati del cambio per evitare disguidi nelle prestazioni sanitarie. La nuova sede è più vicina al centro della città.

L'Asl ha comunicato che dalle 20 di martedì 24 febbraio il servizio di Continuità Assistenziale sarà trasferito dalla sede di via Arno 11 in via Rugiada 20, sempre a Trecate, nella sede territoriale del Distretto area sud – ex poliambulatorio, al pianoterra della palazzina A. Il trasferimento sarà quindi alla Casa della Comunità, hub di Trecate. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8; nelle giornate di sabato, domenica, festività e prefestivi infrasettimanali tutto il giorno h24. Rimangono invariate le modalità di accesso al Servizio, che avviene tramite chiamata telefonica al Numero Unico Armonizzato 116117 attivo per le cure mediche non urgenti, permettendo di contattare direttamente la centrale operativa che gestisce le richieste di assistenza.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Guardia medica, ci siamo. Da Albinia ad Orbetello. Ecco la nuova sedeLa Guardia medica di Orbetello si trasferisce presso la nuova sede della Casa di comunità, recentemente inaugurata nell’immobile ex Inam.

Monreale, Guardia Medica e 118 presso nella nuova sede in Contrada CirbaA Monreale, dal 16 dicembre 2025, la Guardia Medica e il servizio 118 saranno trasferiti nella nuova sede di Piazzale Florio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.