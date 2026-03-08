La nuova sede di Slow Food Viterbo inaugurata in via San Francesco

È stata inaugurata a Viterbo la nuova sede di Slow Food, situata in via San Francesco 14, una traversa di via Matteotti nel centro storico. L'apertura ufficiale si è svolta con la presenza di rappresentanti dell'organizzazione e membri della comunità locale. La sede si trova nel cuore della città, in un edificio storico che si affaccia sulle vie principali del centro.

Una nuova casa a Viterbo per Slow Food. Inaugurata la sede in via di San Francesco 14, una traversa di via Matteotti nel centro storico cittadino. Taglio del nastro avvenuto venerdì scorso alla presenza del capogruppo FdI in Regione Daniele Sabatini e per il Comune di Viterbo dell'assessore all'Agricoltura e filiera agroalimentare del cibo Patrizia Notaristefano e del consigliere comunale con delega allo Sviluppo economico e imprese Marco Nunzi. "La creazione di uno spazio in cui promuovere la cultura del cibo – dichiara Luigi Pagliaro, presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia – rappresenta un passo importante per i soci, per la città e per tutto il territorio provinciale.