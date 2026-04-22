Trappola online per una 14enne | incastrati sei predatori del web

Una vasta operazione ha portato alla denuncia di sei uomini tra i 25 e i 50 anni coinvolti in un’indagine sulla rete di predatori online. Gli uomini sono accusati di aver adescato una ragazza di 14 anni attraverso conversazioni su internet, coinvolgendo anche la produzione di materiale pedopornografico. L'indagine ha coinvolto diverse regioni del paese, tra cui Bologna, Toscana e Sicilia.

Una rete che si snodava da Bologna ad Agrigento, passando per la Toscana e la Sicilia. È quanto emerso dall'attività che ha portato la polizia di Stato a denunciare sei uomini, di età compresa tra i 25 e i 50 anni, accusati di adescamento di minore e produzione di materiale pedopornografico.Il.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Molesta una 14enne online. Denunciato un 41enneHa adescato una minorenne sui social, iniziando una relazione virtuale mai sfociata in un incontro dal vivo. Attenti alla truffa di San Valentino, l’amore online diventa una trappola (soprattutto) per adulti e anzianiRoma, 11 febbraio 2026 – In prossimità di San Valentino, cresce l’allerta sulle cosiddette romance scam, truffe sentimentali online in cui i... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Non cadere nella trappola: le truffe di phishing più diffuse in Italia; L'avviso sul cellulare è una trappola: con un messaggio le rubano 17.500 euro; La trappola della manosfera: ecco perché dovresti fare subito queste domande a tuo figlio - di Enrico Galiano; Truffe delle case vacanza, attenti agli annunci trappola. Ecco come riconoscerli. Parabiago, tentano di svendere online una bicicletta rubata. Il proprietario la riconosce e scatta la trappolaLa bici, del valore di 2mila euro, era stata trafugata a Milano ma il legittimo proprietario l'ha notata tra gli annunci sul web: all'appuntamento con i venditori si sono poi presentati i carabinieri. ilgiorno.it Cena-trappola, la chef a domicilio era una ladra. Spaghetti drogati e 10mila euro rubati: due arrestiUna 49enne si spacciava per chef e drogava le vittime con benzodiazepine negli spaghetti per derubarle. Recuperati 8mila euro. ilfattoquotidiano.it Un uomo cerca relazioni online, ma non è chi dice di essere. Dall'altra parte, una bella donna inizia a chattare con lui... anche se è tutto una trappola. In realtà, dietro questo profilo c'è Armand: disoccupato, solo e vive in una piccola città. Acquista foto e video d - facebook.com facebook