Molesta una 14enne online Denunciato un 41enne

Un uomo di 41 anni è stato denunciato dopo aver molestato una ragazza di 14 anni sui social. L'uomo ha iniziato a inviarle messaggi insistenti e richieste inappropriate, creando una relazione virtuale che ha suscitato preoccupazione tra i genitori della minore. La giovane ha riferito di aver ricevuto foto sconvenienti e di sentirsi in pericolo. La polizia sta indagando per capire se ci siano altri episodi simili.

Ha adescato una minorenne sui social, iniziando una relazione virtuale mai sfociata in un incontro dal vivo. Un 'inghippo' dei social, secondo il 41enne di Cesena indagato per adescamento di minori. La ragazza, di origine cinese, e residente in Abruzzo, ora ha 16 anni, ma al momento dei fatti ne aveva solo 14. L'uomo, molto più maturo, è riuscito a contattarla, e ha iniziato a rivolgere alla giovane dei complimenti e delle lusinghe continue. Il 41enne ha detto che non sapeva che la giovane fosse minorenne, e (a suo dire) è caduto in un 'tranello'. Una relazione virtuale andata avanti per quasi quattro mesi, dal 22 giugno al 15 settembre 2024.