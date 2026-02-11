A Roma, in vista di San Valentino, aumentano le truffe online legate alle relazioni sentimentali false. Le vittime sono soprattutto adulti e anziani che cadono nelle trappole dei criminali, che fingono di essere interessati e cercano di farsi consegnare soldi, dati personali o identità digitali. La polizia invita a fare attenzione e a non lasciarsi ingannare da messaggi o richieste sospette.

Roma, 11 febbraio 2026 – In prossimità di San Valentino, cresce l’allerta sulle cosiddette romance scam, truffe sentimentali online in cui i criminali fingono relazioni affettive per ottenere denaro, dati o persino identità digitali delle vittime. Questo tipo di raggiro è particolarmente insidioso per gli utenti meno esperti, inclusi gli anziani, che spesso vengono scelti dai truffatori perché più vulnerabili emotivamente e meno avvezzi alle dinamiche digitali. Esperti di sicurezza e autorità internazionali invitano alla prudenza, perché questi schemi non colpiscono solo i portafogli, ma anche la fiducia e la salute emotiva delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Attenti alla truffa di San Valentino, l’amore online diventa una trappola (soprattutto) per adulti e anziani

