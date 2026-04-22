Viene pubblicato venerdì 24 aprile un nuovo libro-inchiesta scritto da Gabriele Parpiglia, in collaborazione con Clarissa Bellinello e edito da Mursia. Il volume si concentra sulla tragedia avvenuta in una discoteca di Corinaldo, analizzando le circostanze e le cause di quella che viene definita una vera e propria trappola. Il titolo scelto è “Dalla discoteca si esce senza voce, non senza vita”, e mira a fare luce su quanto accaduto quella notte.

"Dalla discoteca si esce senza voce, non senza vita" è il titolo del "libro-inchiesta" del giornalista e autore Gabriele Parpiglia, in uscita venerdì 24 aprile (la casa editrice è Mursia, il testo è realizzato in collaborazione con Clarissa Bellinello). Nel libro viene analizzata la tragedia avvenuta alla Lanterna Azzurra di Corinaldo nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, in cui persero la vita cinque adolescenti e una giovane mamma. Vuole essere, come si evince dalla presentazione, "uno strumento di sensibilizzazione, specialmente per i giovani", affinché "la memoria di quanto accaduto si trasformi in una maggiore consapevolezza sulla sicurezza e impedisca il ripetersi di simili eventi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trappola in discoteca. La strage di Corinaldo diventa un libro-inchiesta: "Perché non accada mai più"

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