Ugo de Vita racconta Luana | Una richiesta di giustizia perché non accada mai più

In piazza Santa Maria in Castello, circa quaranta persone si sono radunate nella saletta della Galleria Arte Contemporanea 93 per ascoltare Ugo de Vita che ha raccontato Luana. Le due giovani donne, Gaia e Costanza, hanno partecipato all’evento dedicato alla memoria di Luana, con un tributo che ha attirato l’attenzione di parte della comunità. L’iniziativa si è svolta in un’atmosfera di partecipazione e rispetto.

Elle come Luana a Prato. Una piccola folla di una quarantina di spettatori ha gremito la saletta della Galleria Arte Contemporanea 93 in piazza Santa Maria in Castello, con Gaia e Costanza, animatrici della Galleria, entusiaste del tributo a Luana. Lettura vibrante e musicale quella di Ugo De Vita, per la lunga confessione laica di Emma e Franco i genitori, e di Alberto, compagno di Luana, presente accanto ai suoi genitori, anche loro commossi fino alle lacrime. "Pubblico caloroso e silenzioso - dice De Vita - Prato luogo importante in questa storia era palpabile l’emozione e molti tra i presenti avevano conosciuto la ragazza". Una scrittura questa di De Vita, in cui il racconto di famiglia ritrae Luana, la sua infanzia e la sua giovinezza e il figlioletto Alessio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ugo de Vita racconta Luana: "Una richiesta di giustizia perché non accada mai più" Articoli correlati Leggi anche: Giorno della memoria, la mostra: “Perché non accada mai più - Ricordiamo” Mattarella chiede giustizia per le vittime di Crans-Montana, la cerimonia in Svizzera con Macron: «Non accada mai più» – Le foto«La cerimonia di oggi per l’immane tragedia che si è consumata impone poche parole: angoscia nel ricordo delle vittime, piena solidarietà verso i... Aggiornamenti e notizie su Ugo de Vita racconta Luana Una... Temi più discussi: Ugo de Vita racconta Luana: Una richiesta di giustizia perché non accada mai più; Luana D’Orazio, la sua storia raccontata in teatro da Ugo De Vita e dalla madre; Una giullarata su San Francesco. Ugo Dighero interpreta Dario Fo; La settimana dell’arte in tv, dal Rinascimento a Rauschenberg. Ugo de Vita racconta Luana: Una richiesta di giustizia perché non accada mai piùElle come Luana a Prato. Una piccola folla di una quarantina di spettatori ha gremito la saletta della Galleria Arte Contemporanea 93 in piazza Santa Maria in Castello, con Gaia e Costanza, animatrici ... lanazione.it Firenze, Ugo De Vita racconta Ustica a Palazzo VecchioFirenze, 9 aprile 2025 - La città di Firenze, nella sontuosa cornice della Sala d’Arme in Palazzo Vecchio, ospiterà sabato 12 aprile un grande evento di impegno civile. Nella città, che prima nel ... lanazione.it Elle come Luana, tributo a Luana D'Orazio, si intitola così il recital scritto e interpretato da Ugo De Vita, dedicato alla memoria di Luana D'Orazio, che ieri è stato presentato a Prato, nella Galleria 93. facebook Luana D’Orazio, la sua storia raccontata in teatro da Ugo De Vita e dalla madre x.com