Strage nella discoteca di Crans-Montana | nove indagati sotto inchiesta anche il sindaco

Nove persone sono state messe sotto inchiesta in seguito all’incendio di Capodanno nella discoteca Le Constellation di Crans-Montana, che ha causato la morte di 41 giovani. Tra gli indagati c’è anche il sindaco del comune. L’indagine giudiziaria si sta concentrando sulle responsabilità legate all’evento tragico. La vicenda continua a suscitare attenzione e approfondimenti giudiziari.

L’incendio di Capodanno che ha ucciso 41 giovani. La tragedia della discoteca Le Constellation continua ad allargare il suo perimetro giudiziario. A Crans-Montana, la località sciistica del Canton Vallese, il devastante incendio scoppiato nella notte di Capodanno ha provocato 41 morti e 115 feriti, molti dei quali giovanissimi. Ora l’inchiesta della Procura di Sion si sta estendendo e il numero degli indagati è salito a nove persone, tra amministratori pubblici e responsabili della sicurezza. Tra i nuovi nomi finiti nel registro degli indagati compare anche il sindaco Nicolas Féraud, figura centrale dell’amministrazione locale. Chi sono i nuovi indagati per la strage del locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

