Sicurezza a Parma l' appello di nove associazioni | La pazienza dei parmigiani è finita

Nove associazioni di Parma hanno rivolto un appello pubblico, affermando che la pazienza dei residenti riguardo alla sicurezza in città si è esaurita. Le organizzazioni rappresentano diverse zone e quartieri, e chiedono interventi concreti per migliorare la situazione. La richiesta si basa su episodi di criminalità e problematiche di sicurezza che, secondo loro, richiedono risposte immediate da parte delle autorità locali.

Le associazioni cittadine “L’Oltretorrente rinasce”, “Vivi Parma – Parma Centro”, “Noi del Pablo Golese San Pancrazio”, “Impegno Sociale per il San Leonardo e Cortile San Martino”, “Quelli del San Lazzaro-Lubiana”, “Manifesto Cittadella”, “Noi del Montanara”, “Associazione Parma Sud” e “Noi del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it “Aeroporto di Parma: così il Comune ignora la salute dei parmigiani”“Tra classificazioni improprie e assenza di piani sovraordinati, il nuovo Piano di Classificazione Acustica del Comune di Parma ignora la salute dei... Leggi anche: Stadio 'Piccirillo', la pazienza dei tifosi è finita. Esplode la protesta ultras: "Siamo stanchi di aspettare" Argomenti più discussi: Stazione di Parma, 20mila pendolari al giorno: Accessibilità migliorata, sicurezza sotto controllo; Puratos forma alla sicurezza sul lavoro in modo nuovo con FM Global; Stabilimento Militare Noceto di Parma: ripartono le attività di demilitarizzazione ed integrazione; Sicurezza, il Pd in Regione: Il governo garantisca non solo in estate una presenza adeguata degli organici.