Rimessa Fab | nuova programmazione

Da febbraio, Rimessa Fab riapre i suoi locali in via delle Zoccolette 28. La nuova stagione artistica è partita e durerà fino a maggio o giugno, poco prima dell’estate. Gli spazi di Rimessa Roscioli tornano così a ospitare esposizioni e eventi, con un programma aggiornato e più vivo che mai.

Riprende la programmazione nei locali di Rimessa Fab, spin-off di Rimessa Roscioli, in via delle zoccolette 28: la nuova stagione artistica ha aperto i battenti il 1° febbraio per concludersi a ridosso dell’estate tra maggio e giugno. Con la supervisione generale del fondatore Alessandro Pepe, il Fab si propone come uno spazio ibrido e multifunzionale volto a creare una vita comunitaria attiva all’interno della città, un luogo di ristorazione dove attorno alla cucina e al vino si intrecciano diversi mondi artistici e creativi, intellettuali e umani. Insieme alla Rassegna musicale a cura di Danilo Blaiotta e alle le domeniche di libri, letture, teatro, dibattiti a cura di Lucia Re, si aggiunge quest’anno il format ideato da Armando Ottaiano delle Cene d’Autore, con interviste a personaggi provenienti dal mondo del cinema.🔗 Leggi su Funweek.it

La Rimessa Fab riprende la sua programmazione culturale per febbraio e marzo 2026, offrendo un ricco calendario di eventi artistici.

