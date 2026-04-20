Traindeville | Canzoni per la Liberazione

Il gruppo musicale Traindeville terrà un concerto intitolato “Canzoni per la Liberazione” in occasione della Festa della Liberazione dal nazifascismo. L’evento proporrà un repertorio di brani e letture che celebrano la lotta e la resistenza di quegli anni. La serata si svolgerà in un luogo pubblico e sarà aperta al pubblico interessato a ricordare quel periodo storico attraverso musica e parole.

Cosa: Il gruppo Traindeville in concerto con “Canzoni per la Liberazione”, un evento fatto di musica e letture dedicate alla Festa della Liberazione dal nazifascismo. Dove e Quando: Alla Rimessa Fab, in Via delle Zoccolette 28 a Trastevere (Roma), sabato 25 aprile a partire dalle ore 21:30. Perché: Per vivere un emozionante percorso tra Musica e Memoria, scoprendo brani originali dedicati alla Resistenza e canti tradizionali della cultura Rom e Yiddish in un salotto accogliente. Roma si prepara a onorare il 25 aprile con un evento che fonde sapientemente memoria storica e aggregazione culturale, riaffermando il legame indissolubile tra la capitale e i valori fondanti della democrazia.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Traindeville: Canzoni per la Liberazione Notizie correlate Leggi anche: Traindeville a Viterbo: Serenata per Gabriella Ferri Alfonsine, le iniziative per la LiberazioneUn intreccio di memoria storica, partecipazione civile, attività culturali e sportive. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Traindeville in concerto per Emergency; Traindeville in concerto per Emergency a Roma. Traindeville in concerto per EmergencyAppuntamento venerdì 17 aprile dalle 19.30 nell'accogliente spazio di Shah Mat, locale di Centocelle che aderisce all'iniziativa 100 Cene per Emergency (emergency.it/100-cene/). La formula è semplic ... romatoday.it