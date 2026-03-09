La ’rivolta’ degli host contro Airbnb Nuovo portale senza commissioni | Così si risparmia fino al 20%

Gli host italiani si stanno schierando contro Airbnb, lanciando un nuovo portale che promette zero commissioni sia per i proprietari che per i clienti. La piattaforma alternativa si propone di offrire risparmi fino al 20% rispetto alle tariffe tradizionali, eliminando così i costi aggiuntivi imposti dalle grandi piattaforme di affitti brevi. La disputa tra gli host e i colossi del settore si fa sempre più evidente.

Zero commissioni per i proprietari, nessun costo aggiuntivo per i clienti. Anche gli host adesso si 'ribellano' alle grandi piattaforme degli affitti brevi come Airbnb e Booking. Una sfida che parte dal basso, ovvero dall'esperienza della community 'Vita da host' (composta da quasi 60mila seguaci) che raduna chi deve districarsi nella giungla normativa degli affitti brevi, soprattutto dopo le strette applicate dalle amministrazioni nelle grandi città turistiche come Firenze. L'ultima frontiera degli host si chiama 'Vienidanoi' ed è il portale ideato da Sergio Battelli, genovese, ex parlamentare del M5S che si batte per aiutare i proprietari nel mondo degli affitti brevi.