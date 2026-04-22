Tragedia nei campi | agricoltore di 71 anni schiacciato da un trattore

Un uomo di 71 anni ha perso la vita nelle campagne di Poggiorsini, nel territorio barese, in seguito al ribaltamento di un trattore mentre lavorava. L’incidente si è verificato durante le attività agricole e ha provocato la morte dell’agricoltore sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. La zona è stata messa sotto osservazione dalle autorità competenti.

Un tragico incidente ha strappato la vita a un uomo di 71 anni nelle campagne di Poggiorsini, nel territorio barese, dove un trattore si è ribaltato improvvisamente durante le attività lavorative. Il settantunenne è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo e, nonostante il rapido arrivo dei soccorsi del 118, l’intervento dei sanitari non ha potuto fare nulla per salvarlo, poiché l’agricoltore era già deceduto al momento della loro giunta sul posto. Dinamiche del sinistro e accertamenti in corso. Le autorità hanno immediatamente avviato le procedure previste per i casi di questo tipo, disponendo il sequestro del trattore coinvolto nell’evento....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia nei campi: agricoltore di 71 anni schiacciato da un trattore Perugia. Sant’Enea, sessantenne muore schiacciato dal trattore in oliveto Notizie correlate Tragedia nei campi: agricoltore morto schiacciato dal trattoreUn tragico incidente ha strappato la vita a un uomo di 68 anni nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11, mentre si trovava a lavorare nei campi... Tragedia nei campi: Franco Gasponi muore schiacciato dal trattoreDramma nelle campagne di Pignataro Interamna (Frosinone) dove nel pomeriggio di ieri ha perso la vita Franco Gasponi, 86 anni, residente a Frascati. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tragedia nel Foggiano: agricoltore alla guida di un trattore muore per un malore; Tragedia nei campi a Castel Goffredo: agricoltore muore schiacciato dal suo trattore; Tragedia nei campi: Franco Gasponi muore schiacciato dal trattore; Castel Goffredo, resta schiacciato dal trattore: morto agricoltore di 68 anni. Tragedia nei campi: noto imprenditore travolto e ucciso dal suo trattore (NOME)L'uomo voleva salire sul mezzo già in moto per spostarlo, poi la partenza improvvisa e la tragedia. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuo ... zoom24.it Tragedia nei campi: agricoltore muore travolto dal trattoreDramma sul lavoro nel pomeriggio nel territorio del Forlivese, dove un agricoltore di circa 50 anni ha perso la vita mentre era impegnato in attività nei campi, nella frazione Ricò del comune di Meldo ... zoom24.it Una donna e due bambini piccoli, uno di 4 anni e uno di 4 mesi, sono morti mentre una bambina di 5 anni e mezzo, è ricoverata in rianimazione, dopo che la donna si è gettata dalla finestra tenendo in braccio i suoi tre figli. La tragedia è avvenuta a Catanza - facebook.com facebook Tragedia a Castel Maggiore: coppia trovata morta in casa x.com