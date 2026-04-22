Tragedia in provincia di Lecce | patteggiamento per l’omicidio stradale

In provincia di Lecce si è concluso con un patteggiamento un procedimento legato a un incidente stradale che ha provocato una vittima di 24 anni. L’incidente, causato da un tentativo di sorpasso sbagliato, ha anche lasciato gravemente feriti alcuni familiari della vittima. La decisione giudiziaria è arrivata dopo che le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena, evitando così un processo.

Un tentativo di sorpasso mal calcolato sulla provincia leccese ha causato la morte di un ventiquattrenne e ferito gravemente i suoi familiari, portando alla chiusura del procedimento giudiziario con una sentenza di patteggiamento. Il tragico evento, avvenuto nel pomeriggio del 10 aprile 2025 lungo la strada provinciale 110, ha coinvolti Cristian Greco, la sua compagna di 19 anni e il loro bambino di un anno e mezzo. La dinamica del sinistro si è sviluppata intorno alle 17:30, quando un uomo di 60 anni residente a Nardò, alla guida di un’Audi A4, ha tentato una manovra di superamento proibita su un tratto della carreggiata che non lo consentiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia in provincia di Lecce: patteggiamento per l’omicidio stradale Lecce - TRAGICA IPOTESI DI OMICIDIO-SUICIDIO NELLA MORTE DI MADRE E FIGLIO Notizie correlate Tragedia a Usini: indagato un sessantaduenne per omicidio stradaleLuigi Pala ha perso la vita in uno scontro stradale avvenuto a Usini nella serata del 7 aprile, intorno alle 23. Tragedia sulla Nonantolana, il ventenne (senza patente) finisce in carcere per omicidio stradaleDovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale il giovane che alla guida di un'Alfa Romeo 159 ha causato un incidente dall'esito mortale al... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bimbo morto annegato alle terme, si indaga per omicidio colposo. Analisi sul bocchettone; Bambino di 7 anni muore annegato in un centro termale in provincia di Latina, l'ipotesi del bocchettone; Tragedia al Sant’Anna, paziente si spara durante il ricovero; Tragedia ad Asti, uccide a colpi di roncola l'ex e il suo compagno poi si lancia dal Castello di Cossombrato: Mi hai rovinato la vita. Reggio Calabria, tragedia in campagna: bimba di 5 anni travolta dal trattore del padreBimba di cinque anni morta in un drammatico incidente in ambito agricolo: indagini in corso per chiarire il coinvolgimento del trattore e la dinamica dell’accaduto. notizie.it Tragedia lungo i binari a Cantù, travolto da treno all’alba: morto ragazzo di 23 anniCantù (Como), 18 aprile 2026 – Tragedia all’alba a Cantù, in provincia di Como. L’allarme è scattato intorno alle 5.40 di oggi, sabato 18 aprile, all’altezza del piazzale della Stazione. Un giovane, ... ilgiorno.it Tragedia a Catanzaro, donna si lancia dal balcone con in braccio i suoi figli. Muoiono lei e due bimbi, in Rianimazione la terza piccola - facebook.com facebook Tragedia a Castel Maggiore: coppia trovata morta in casa x.com