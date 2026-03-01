Tragedia sulla Nonantolana il ventenne senza patente finisce in carcere per omicidio stradale

Un giovane di 20 anni, che non aveva la patente, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale dopo aver provocato un incidente mortale in via Nonantolana, nella zona Crocetta. Alla guida di un'Alfa Romeo 159, il ragazzo ha tentato una fuga spericolata prima di causare il sinistro che ha portato alla morte di una persona. Ora si trova in carcere in attesa di processo.

Dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale il giovane che alla guida di un'Alfa Romeo 159 ha causato un incidente dall'esito mortale al culmine di una fuga spericolata in via Nonantolana, in zona Crocetta. Il ragazzo ha infatti accelerato per evitare un controllo da parte di due pattuglie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Tragedia sulla A5, bimba travolta e uccisa: si indaga per omicidio stradale e fuga. Accertamenti su due automobilistiLa Procura di Ivrea (Torino) ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e per fuga del conducente per l'incidente in cui sabato sera... Scorrazzano senza patente e senza assicurazione sulla Domiziana: 9 auto sequestrate | FOTOControlli serrati alla viabilità sulla Domiziana sono quelli posti in essere dagli uomini della polizia municipale di Castel Volturno con la... Aggiornamenti e notizie su Tragedia. Tragedia sui binari, trovato il corpo di un uomo: treni bloccati per ore sulla linea AdriaticaFermo, 12 febbraio 2026 – Un uomo di 68 anni residente ad Altidona, è stato urtato da un treno merci che viaggiava in direzione sud. E’ successo intorno alle 3 della notte appena trascorsa. La salma ... ilrestodelcarlino.it Si getta sotto il treno come la figlia morta due anni prima. La tragedia sulla stessa linea Novara-DomodossolaPaolo Lorenzini aveva 51 anni, la figlia Claudia si era tolta la vita a 19 anni il 15 marzo 2024 ... torino.corriere.it