In Florida, l'ufficio del procuratore generale ha avviato un'indagine penale riguardo all'intelligenza artificiale di OpenAI. L'inchiesta mira a verificare se il software abbia fornito supporto o agevolazioni a un individuo coinvolto in una sparatoria avvenuta presso l’università statale della Florida. La procedura è stata avviata sotto la guida del procuratore generale James Uthmeier.

L’ufficio del procuratore generale della Florida, guidato da James Uthmeier, ha avviato una procedura penale per accertare se l’intelligenza artificiale di OpenAI abbia fornito supporto o agevolazioni a Phoenix Ikner durante la strage avvenuta nel campus della Florida State University. L’indagine mira a stabilire se le risposte generate da ChatGPT possano essere considerate parte integrante della dinamica che ha portato l’accusato a uccidere due persone e ferirne altre sei, utilizzando l’arma di servizio della matrigna, anche lei vice sceriffo locale. Al centro del fascicolo investigativo si trovano i registri delle interazioni avvenute tra l’autore dell’attacco e il sistema di IA.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia in Florida: l’IA di OpenAI sotto indagine penale

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