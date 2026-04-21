Le autorità della Florida hanno avviato un’indagine penale su OpenAI, società che ha sviluppato ChatGPT, in relazione a una sparatoria avvenuta presso una università statale circa un anno fa. L’indagine mira a verificare eventuali responsabilità del chatbot nella pianificazione del massacro. Finora non sono state rese note altre specifiche sul procedimento o sui dettagli dell’indagine.

A quasi un anno dalla sparatoria che colpì la Florida State University, le autorità della Florida hanno aperto un’indagine penale su OpenAI, la società che sviluppa ChatGpt, per verificare se il chatbot abbia avuto un ruolo nella pianificazione del massacro avvenuto nel campus universitario. L’annuncio è arrivato dal procuratore generale dello Stato, James Uthmeier, che ha disposto accertamenti dopo la pubblicazione di centinaia di conversazioni tra il presunto autore della strage e il sistema di AI. Al centro dell’inchiesta ci sarebbero richieste su armi, munizioni, spostamenti e orari di maggiore affluenza nell’università. Avvenuta nell’aprile del 2025 all’interno della Florida State University di Tallahassee, la sparatoria costò la vita a due persone e provocò diversi feriti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "ChatGPT usata dal killer per la strage nel campus". La Florida apre un'indagine su OpenAI

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