Tragedia familiare a Vasto | padre incontra il legale mentre emergono nuovi dettagli

A Vasto si è verificata una tragedia familiare che ha coinvolto un padre e il suo legale, mentre continuano le indagini sull’omicidio di un giovane. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo nuovi dettagli e informazioni per chiarire la dinamica dei fatti. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che si stanno concentrando sulle modalità dell’evento e sui soggetti coinvolti.

Chieti - Proseguono le indagini sull’omicidio del giovane Andrea Sciorilli mentre si attendono gli esiti dell’autopsia e si chiariscono le dinamiche della lite familiare Restano ancora numerosi elementi da chiarire sull’omicidio di Andrea Sciorilli, il 21enne ucciso a Vasto dal padre Antonio Sciorilli al termine di una violenta lite domestica. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe colpito il figlio con tre fendenti di ascia, in un episodio che ha profondamente scosso la comunità locale. Nella giornata odierna è previsto un nuovo incontro tra l’indagato e il suo difensore, l’avvocato Massimiliano Baccalà, che si recherà nel carcere di Vasto per un secondo colloquio.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tragedia familiare a Vasto: padre incontra il legale mentre emergono nuovi dettagli Notizie correlate Vasto, dramma familiare: padre uccide il figlio con un’accetta, arrestato subitoChieti - Sotto shock una comunità intera dopo il ritrovamento del corpo di un giovane nel garage di un palazzo: ricostruzione degli investigatori e... Caso Astori, emergono nuovi dettagli dalle motivazioni: il certificato falso e le condanne dei mediciCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Omicidio del 21enne a Vasto, fermato il padre dopo una notte di interrogatorio; Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, il papà: Sono stato io. Le liti continue e gli amici sbagliati. Tutte le ipotesi; Omicidio di Andrea Sciorilli a Vasto, papà Antonio confessa di averlo ucciso perché rifiutava i lavori; Omicidio Vasto, il padre ha confessato e indicato dove trovare l'arma: colpito il figlio sul letto. Sì sono stato io Vasto, Andrea trovato senza vita in garage: la confessione choc del padreTragedia a Vasto: il giovane Andrea Sciorilli trovato senza vita. Indagini inquietanti rivelano un dramma familiare. Scopri i dettagli di questa storia tocc ... bigodino.it Tragedia a Vasto: padre uccide il figlio e dice di essere stato minacciatoUn tragico epilogo ha segnato la mattinata di domenica a Vasto, dove Antonio Sciorilli, 52 anni, dirigente amministrativo della ASL e avvocato, ha confessato l’omicidio del proprio figlio, Andrea, di ... it.blastingnews.com CATANZARO, TRAGEDIA FAMILIARE: IL NODO DEL DISAGIO INVISIBILE Dopo il dramma della madre e dei tre figli, istituzioni e psicologi richiamano alla responsabilità collettiva e alla prevenzione https://www.calabriainchieste.it/2026/04/22/catanzaro-trage - facebook.com facebook Tragedia familiare a Bisceglie: una coppia giù dal quinto piano del loro appartamento. Si ipotizza l'omicidio-suicidio x.com