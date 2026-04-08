Caso Astori emergono nuovi dettagli dalle motivazioni | il certificato falso e le condanne dei medici
A otto anni dalla scomparsa di Davide Astori, emergono nuovi dettagli riguardo al caso giudiziario che lo riguarda. Le motivazioni della sentenza evidenziano il ruolo di un certificato medico falsificato, portando alla condanna di alcuni medici coinvolti. La vicenda, ancora attuale, si concentra sulle irregolarità emerse nel procedimento e sulle conseguenze legali di queste azioni.
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