Vasto dramma familiare | padre uccide il figlio con un’accetta arrestato subito

A Vasto, una tragedia familiare ha portato all’arresto di un uomo che ha ucciso il proprio figlio con un’accetta. La scoperta del corpo del giovane è avvenuta nel garage di una abitazione, lasciando la comunità sconvolta. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, e l’uomo è stato fermato sul posto. La vicenda sta ora passando al vaglio delle autorità, mentre si attendono eventuali sviluppi sul caso.

Chieti - Sotto shock una comunità intera dopo il ritrovamento del corpo di un giovane nel garage di un palazzo: ricostruzione degli investigatori e dettagli sull’arma Un caso di omicidio familiare scuote la città: un giovane di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato senza vita nel garage del palazzo in cui abitava con i genitori. Per il delitto è stato arrestato il padre, Antonio Sciorilli, ora detenuto con l’accusa di omicidio volontario. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’arma utilizzata sarebbe un’accetta, successivamente recuperata dagli investigatori dopo le indicazioni fornite dallo stesso indagato. Un elemento che ha consentito di chiarire rapidamente alcuni passaggi cruciali dell’accaduto.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Vasto, dramma familiare: padre uccide il figlio con un’accetta, arrestato subito Notizie correlate Omicidio Vasto, il padre di Andrea Sciorilli confessa: ucciso con un’accetta, aveva denunciato il figlioOmicidio Vasto: Antonio Sciorilli confessa dopo ore di interrogatorio Una svolta drammatica che ribalta completamente lo scenario iniziale. Tragedia a Bosa: figlio uccide il padre con un cacciaviteUn uomo di 78 anni è venuto a mancare nella tarda mattinata di questo giovedì 9 aprile 2026, dopo un violento attacco subito nella sua abitazione di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Uccide il figlio di 22 anni con un'accetta e confessa: Era un violento; Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto: Sembra un'esecuzione. Chi era il 21enne trovato morto dal padre in garage; Andrea Sciorilli morto a Vasto, il corpo del 21enne trovato dai genitori nel garage. Ucciso a coltellate; Andrea Sciorilli accoltellato a morte nel garage di Vasto a 21 anni. Colpi violentissimi, sembra un’esecuzione. Andrea Sciorilli massacrato e ucciso a Vasto, fermato il padre che l'aveva trovato in garage: il sospetto del delitto in famigliaSvolta drammatica nelle indagini sull'omicidio di Andrea Sciorilli, il 21enne massacrato nel garage di casa a Vasto. Al termine di un lunghissimo e teso interrogatorio durato tutta la ... leggo.it Sì sono stato io Vasto, Andrea trovato senza vita in garage: la confessione choc del padreTragedia a Vasto: il giovane Andrea Sciorilli trovato senza vita. Indagini inquietanti rivelano un dramma familiare. Scopri i dettagli di questa storia tocc ... bigodino.it Radio1 Rai. . #Vasto Ha confessato il padre di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato morto nel garage dell’abitazione. L’uomo ha indicato il luogo dove aveva nascosto l’arma, un’accetta. Nel 2024 era stato attivato nei confronti della vittima il codice rosso per vio facebook Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: "L'ho ucciso io". Il movente dietro la lite x.com