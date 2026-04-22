Un gruppo di amici ha creato una raccolta fondi online per aiutare Nicolas, un sedicenne coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto di recente nella provincia di Trento. La campagna mira a raccogliere fondi per le spese legate alle cure e al recupero del ragazzo. La notizia si aggiunge alla cronaca locale riguardante l’incidente che ha coinvolto il giovane e altri dettagli sulla dinamica ancora non divulgata completamente.

Un gruppo di amici ha avviato una raccolta fondi digitale per sostenere Nicolas, un sedicenne coinvolto in un violento sinistro stradale avvenuto recentemente nella provincia di Trento. L’obiettivo economico fissato dai promotori dell’iniziativa è di 22mila euro, una cifra che la raccolta sta quasi per raggiungere pienamente. Solidarietà pratica per il percorso di riabilitazione. Il progetto nasce dalla necessità di trasformare l’affetto in un supporto materiale per il giovane e per il suo nucleo familiare. A causa della gravità dello scontro, Nicolas deve affrontare una fase clinica estremamente delicata, che richiede la presenza costante dei genitori e l’avvio di un lungo iter di cure e fisioterapia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Trento: la sfida di un gruppo di amici per Nicolas

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