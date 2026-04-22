Dopo l' incidente gli amici scendono in campo | Raccogliamo fondi per sostenere Nicolas

Dopo l'incidente, gli amici di Nicolas hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma online per sostenere le spese legate all’evento. Finora sono stati raggiunti quasi 22mila euro, avvicinandosi all’obiettivo stabilito dagli organizzatori. La campagna ha coinvolto diverse persone che hanno contribuito a raccogliere il denaro necessario per aiutare il giovane.