Dopo l' incidente gli amici scendono in campo | Raccogliamo fondi per sostenere Nicolas
Dopo l'incidente, gli amici di Nicolas hanno avviato una raccolta fondi sulla piattaforma online per sostenere le spese legate all’evento. Finora sono stati raggiunti quasi 22mila euro, avvicinandosi all’obiettivo stabilito dagli organizzatori. La campagna ha coinvolto diverse persone che hanno contribuito a raccogliere il denaro necessario per aiutare il giovane.
Non manca molto per raggiungere l'ambiziosa quota di 22mila euro, l’obiettivo che si sono dati gli organizzatori della raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe dedicata al giovane Nicolas. Il ragazzo, di appena 16 anni, è rimasto coinvolto nei giorni scorsi in un grave incidente nella nostra.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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