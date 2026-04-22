Tragedia a Pordenone | 66enne trovato morto nel fiume Noncello

Un uomo di 66 anni è stato ritrovato senza vita nelle acque del fiume Noncello, tra l’imbarcadero e il ponte di Adamo ed Eva a Pordenone, questa mattina. La scoperta è stata fatta poco dopo, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

Un uomo di 66 anni ha perso la vita questa mattina nelle acque del fiume Noncello, nel tratto compreso tra l’imbarcadero e il ponte di Adamo ed Eva a Pordenone. Il ritrovamento è avvenuto dopo che alcuni cittadini che percorrevano la riva hanno segnalato una sagoma trasportata dalla corrente. Nonostante i tentativi di soccorso, il decesso è stato confermato dai sanitari sul posto. I soccorsi tra elisoccorso e sommozzatori. L’allarme scattato lungo la sponda del corso d’acqua ha attivato un dispositivo di emergenza coordinato. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente nella zona dell’imbarcadero, collaborando con i sommozzatori e gli agenti della Questura per gestire l’area del ritrovamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Pordenone: 66enne trovato morto nel fiume Noncello Notizie correlate Leggi anche: Tragedia in casa, trovato morto 66enne Trovato senza vita nel fiume 66enne scomparso nel SalernitanoÈ stato trovato senza vita l’uomo di 66 anni scomparso ieri pomeriggio dal comune di Castelcivita, in provincia di Salerno.