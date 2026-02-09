Trovato senza vita nel fiume 66enne scomparso nel Salernitano

È stato ritrovato senza vita il 66enne scomparso ieri pomeriggio a Castelcivita, nel Salernitano. L’uomo è stato trovato nel fiume, senza segni di vita. La procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato trovato senza vita l'uomo di 66 anni scomparso ieri pomeriggio dal comune di Castelcivita, in provincia di Salerno. Il corpo è stato rinvenuto questa mattina, intorno alle 7.30, nel guado del fiume Calore. L'uomo si era allontanato nel pomeriggio di ieri da una casa di riposo del territorio senza fare rientro. A dare l'allarme erano stati i familiari, che avevano avviato le ricerche e diffuso un appello pubblico. Il ritrovamento è stato effettuato dai vigili del fuoco, intervenuti assieme ai carabinieri della locale stazione. Il corpo del 66enne è stato trovato adagiato nel corso d'acqua.

