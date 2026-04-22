A Palermo una donna di 46 anni è deceduta dopo essere stata travolta da un tir nella zona di via dell’Arsenale. L’autista del mezzo ha riferito di non aver avvertito nulla al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Il tragico evento avvenuto nella zona di via dell’Arsenale a Palermo ha strappato la vita a Ornella Manzella, una donna di 46 anni, dopo un violento impatto con un autocarro pesante. La dinamica del sinistro, verificatosi nella mattinata di ieri in prossimità dei cantieri navali, ha la vittima finire sotto le ruote del mezzo pesante, venendo trascinata per diversi metri prima che l’accaduto venisse rilevato dall’autista. Dopo il primo contatto, i soccorsi sono intervenuti tempestivamente per trasportare la quarantaseienne all’ospedale Civico. Nonostante lo sforzo del personale sanitario, le lesioni riportate da Ornella Manzella si sono rivelate fatali, portandola al decesso durante la notte trascorsa nella struttura ospedaliera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Palermo: donna travolta da un tir, l’autista non sente nulla

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