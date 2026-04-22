Tragedia a Noto | ritrovato il 14enne danese dopo 5 giorni di ricerche

A Noto, dopo cinque giorni di ricerche, è stato ritrovato il corpo senza vita di un ragazzo danese di 14 anni scomparso venerdì scorso nelle acque vicino al Lido. La notizia mette fine a una lunga fase di attesa e di ricerche che hanno coinvolto diverse forze di soccorso. La scomparsa aveva generato preoccupazione tra i familiari e la comunità locale.

Il ritrovamento del corpo senza vita di un adolescente danese di 14 anni, scomparso da venerdì nelle acque antistanti il Lido di Noto, chiude una tragica ricerca durata cinque giorni. Le operazioni subacquee condotte dai sommozzatori dei vigili del fuoco hanno permesso di individuare la salma nei fondali marini, interrompendo l’attesa per il giovane turista disperso nel tratto di mare vicino alla costa siciliana. L’impiego coordinato dei soccorsi e delle forze dell’ordine. La complessa macchina operativa che ha gestito l’emergenza ha la partecipazione capillare di diversi corpi dello Stato e unità specializzate. Sul fronte marittimo, le manovre sono state coordinate dalla motovedetta d’altura CP 323 con base a Siracusa e dalla motovedetta costiera CP 763, appartenente all’ufficio marittimo di Portopalo di Capo Passero.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Noto: ritrovato il 14enne danese dopo 5 giorni di ricerche Carl Barks Legacy through Goin' Quackers Notizie correlate Tragedia sulla SS16: 19 giorni di ricerche nel fiume TrignoLe ricerche per individuare Domenico Racanati proseguono da diciannove giorni consecutivi dopo il tragico evento avvenuto il 2 aprile, quando un... Gorino piange Bruno Osti, pescatore scomparso: ritrovato il corpo in mare dopo due settimane di ricerche.Il Mare Restituisce un Pescatore: Gorino nel Lutto per Bruno Osti Il mare di Gorino ha restituito il corpo di Bruno Osti, 47 anni, pescatore locale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Noto, ritrovato il corpo del 14enne danese scomparso in mare; Noto, 14enne danese trovato morto a Eloro; Noto sotto choc: ritrovato il corpo del quattordicenne danese scomparso a Eloro; Noto, trovato il corpo del 14enne danese disperso. Era incastrato tra gli scogli. Noto. Tragedia in mare: ritrovato il turista scomparso venerdì scorsoSi sono concluse nel modo più drammatico le ricerche del giovane turista danese disperso nelle acque antistanti il litorale di Noto. Nel primo pomeriggio di oggi è stato ... libertasicilia.it Tragedia a Eloro (Noto): recuperato il corpo del quattordicenne danese dispersoNOTO, 21 Aprile 2026 – Il mare di Noto ha restituito l’ultima, dolorosa risposta. Dopo giorni di ricerche ininterrotte, il corpo del quattordicenne danese ... radiortm.it Una tragedia che ha colpito una famiglia e scosso un’intera comunità. Domani l’autopsia sul corpo del bambino di 7 anni annegato in una piscina termale a Suio, nel Lazio. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo con quattro persone indagate, facebook Tragedia a Castel Maggiore: coppia trovata morta in casa x.com